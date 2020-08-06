Журнал Forbes впервые представил рейтинг блогеров TikTok с самыми высокими заработками. Каждый из семи участников рейтинга за 12 месяцев, к июню 2020 года, заработал более $1 млн.

Рейтинг звезд TikTok:

Эддисон Рэй Истерлинг ($5 млн). Ее танцевальные видео привлекли 1 млн фанатов к прошлой осени; Чарли Д'Амелио ($4 млн). Чарли ходила на вечернее шоу Джимми Фэллона и освещала в TikTok Парижскую неделю моды для Prada; Дикси Д'Амелио ($2,9). Выкладывает ролики вместе с сестрой, девушки появляются в роликах друг друга и подписывают совместные контракты; Лорен Грэй ($2,6 млн). До этой весны у девушки была самая крупная фан-база среди всех "тиктокеров"; Джош Ричардс ($1,5 млн). Сооснователь агентства талантов TalentX и директором по стратегии Triller; Майкл Ле ($1,2 млн). Два его видео с танцами в лифте стали одними из самых популярных; Спенсер Икс ($1,2 млн). Заключил контракты с Oreo и Sony.

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TikTok появился в 2018 году и на данный момент является самым популярным приложением в мире. На Индию с населением 1,3 млрд, приходится 611 млн загрузок, это 30,3% от общего числа. На втором месте Китай - 9,7%, на третьем США - 8,2%.

В TikTok пользователи обмениваются 15-секундными видео, а лента состоит из одних только роликов. 40% аудитории TikTok моложе 18 лет.

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TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум владельцам TikTok. Американская компания должна купить китайское приложение до 15 сентября, иначе TikTok будет запрещен в США. В качестве вероятного покупателя рассматривается корпорация Microsoft.