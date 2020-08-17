В Минске тысячи людей взяли в осаду СИЗО (видео) [ Редактировать ]
Тысячи людей, собравшихся к вечеру на площади Независимости в Минске, решили взять в осаду следственные изоляторы, где содержатся задержанные на акциях протеста.
Сначала участники протестной акции отправились к СИЗО № 1 на улице Володарского. Предположительно там удерживают "забракованных" ЦИК кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Сергея Тихановского - мужа Светланы Тихановской, единого кандидата от оппозиции.
Люди скандируют "Выпускай!" и "Уходи!". Местные журналисты оценивают число собравшихся в 5-7 тысяч. К воротам Пищаловского замка подошел священник и уговаривал надзирателей перейти на сторону "народа".
Священник просит сотрудников СИЗО-1 Минска перейти на сторону протестующих— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 17, 2020
Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/zhfl9vGt3Z
Часть протестующих после СИЗО направилась маршем к изолятору на улице Окрестина. Туда отправляли большинство задержанных в первые дни протестов.
Многотысячная колонна людей идет с Володарки к ЦИП на Окрестина. pic.twitter.com/XgFw7uNOdq— TUT.BY (@tutby) August 17, 2020
Во время движения колоны стихийные лидеры договорились не скандировать там обидные власти лозунги. Волонтеры предупредили, что задержанных избивают, если с улицы слышны шум и выкрики в их поддержку. В парке возле ИВС натянули ленты, за которые протестующих просят не заходить.
Акции протеста также проходят в Гомеле, Гродно, Борисове, Поставах, Витебске, Солигорске, Новополоцке и других городах Республики. К ним присоединяются работники предприятий, объявивших забастовку.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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