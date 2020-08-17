Тысячи людей, собравшихся к вечеру на площади Независимости в Минске, решили взять в осаду следственные изоляторы, где содержатся задержанные на акциях протеста.

Сначала участники протестной акции отправились к СИЗО № 1 на улице Володарского. Предположительно там удерживают "забракованных" ЦИК кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Сергея Тихановского - мужа Светланы Тихановской, единого кандидата от оппозиции.

Люди скандируют "Выпускай!" и "Уходи!". Местные журналисты оценивают число собравшихся в 5-7 тысяч. К воротам Пищаловского замка подошел священник и уговаривал надзирателей перейти на сторону "народа".

Священник просит сотрудников СИЗО-1 Минска перейти на сторону протестующих



Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/zhfl9vGt3Z — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 17, 2020

Часть протестующих после СИЗО направилась маршем к изолятору на улице Окрестина. Туда отправляли большинство задержанных в первые дни протестов.

Многотысячная колонна людей идет с Володарки к ЦИП на Окрестина. pic.twitter.com/XgFw7uNOdq — TUT.BY (@tutby) August 17, 2020

Во время движения колоны стихийные лидеры договорились не скандировать там обидные власти лозунги. Волонтеры предупредили, что задержанных избивают, если с улицы слышны шум и выкрики в их поддержку. В парке возле ИВС натянули ленты, за которые протестующих просят не заходить.

Акции протеста также проходят в Гомеле, Гродно, Борисове, Поставах, Витебске, Солигорске, Новополоцке и других городах Республики. К ним присоединяются работники предприятий, объявивших забастовку.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.