Родственники задержанных осаждают минское СИЗО (видео) [ Редактировать ]
В Минске задержанных протестующих свозят в изолятор временного содержания на улице Окрестина. Как сообщает "Медиазона", обстановка там накаляется.
Собравшимся возле СИЗО родственникам слышны изнутри крики избиваемых задержанных. Сотни сюди собрались у КПП и скандируют: "Держитесь!"
Жители Минска, собравшиеся у изолятора, слышат, как внутри кричат люди, которых избивают.— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 12, 2020
Видео: «Медиазона» https://t.co/xnB1ezzLhi pic.twitter.com/xCtD4iyvLv
Днем из следственного изолятора на улице Окрестина три кареты скорой помощи увезли 12 человек, сообщает "МБХ медиа". Родственники задержанных заблокировали машину скорой помощи со включенными мигалками, которая пыталась выехать из изолятора. Люди требовали назвать имя пострадавшего и рассказать, что с ним произошло. Затем машину пропустили.
Зеленые УАЗы с с силовиками в камуфляже, балаклавах и масках белорусы провожают криками "Позор!" и "Фашисты!"
Ранее сообщалось, что МВД Беларуси признало, что милиция применила огнестрельное оружие, а МИД Украины сообщил, что во время протестов задержали 9 украинских граждан.
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