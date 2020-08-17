В центре Минска собрались тысячи противников Лукашенко (видео) [ Редактировать ]
В Минске и других городах Беларуси ближе к вечеру возобновились акции протеста несогласных с результатами президентских выборов и победой Александра Лукашенко. Колонны людей стекаются на площадь Независимости в Минске. В настоящее время у Дома правительства собралось несколько тысяч человек.
Тем временем люди собираются на площади Независимости— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 17, 2020
Видео: Медиазона pic.twitter.com/C5QglKYCen
Часть людей двинулись в сторону Купаловского театра. Директор театра Павел Латушко был уволен после того, как осудил зверства силовиков на протестах и призвал руководство МВД уйти в отставку. Актерская труппа и коллектив театра готовы уволиться в знак солидарности со своим руководителем.
Возле Купаловского театра — толпа людей, они скандируют «Браво!» pic.twitter.com/sMpTtPGdzX— Onliner (@OnlinerBY) August 17, 2020
Часть людей направились от площади Независимости к СИЗО-1, где, предположительно удерживаются "забракованные" ЦИК кандидаты в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский - муж Светланы Тихановской, единого кандидат от оппозиции.
Протестующие требуют освободить политзаключенных. По оценкам журналистов, у следственного изолятора собрались около пяти тысяч человек.
В Минске протестующие пришли к Пищаловскому замку (СИЗО-1). Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/jN8sASoKnU— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 17, 2020
Акции протеста также проходят в Гомеле, Гродно, Борисове, Поставах, Витебске, Солигорске, Новополоцке и других городах Республики. К ним присоединяются работники предприятий, объявивших забастовку.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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