В Минске и других городах Беларуси ближе к вечеру возобновились акции протеста несогласных с результатами президентских выборов и победой Александра Лукашенко. Колонны людей стекаются на площадь Независимости в Минске. В настоящее время у Дома правительства собралось несколько тысяч человек.

Тем временем люди собираются на площади Независимости



Видео: Медиазона pic.twitter.com/C5QglKYCen — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 17, 2020

Часть людей двинулись в сторону Купаловского театра. Директор театра Павел Латушко был уволен после того, как осудил зверства силовиков на протестах и призвал руководство МВД уйти в отставку. Актерская труппа и коллектив театра готовы уволиться в знак солидарности со своим руководителем.

Возле Купаловского театра — толпа людей, они скандируют «Браво!» pic.twitter.com/sMpTtPGdzX — Onliner (@OnlinerBY) August 17, 2020

Часть людей направились от площади Независимости к СИЗО-1, где, предположительно удерживаются "забракованные" ЦИК кандидаты в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский - муж Светланы Тихановской, единого кандидат от оппозиции.

Протестующие требуют освободить политзаключенных. По оценкам журналистов, у следственного изолятора собрались около пяти тысяч человек.

В Минске протестующие пришли к Пищаловскому замку (СИЗО-1). Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/jN8sASoKnU — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 17, 2020

Акции протеста также проходят в Гомеле, Гродно, Борисове, Поставах, Витебске, Солигорске, Новополоцке и других городах Республики. К ним присоединяются работники предприятий, объявивших забастовку.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.