Які карантинні обмеження діють на Буковині та чи дотримують їх українці [ Редактировать ]
До червоної зони увійшов і Кіцманський район на Буковині. Які обмеження діють там та чи дотримують їх тамтешні жителі - дослідила Ольга Паламарюк.
Майже 8 тисяч інфікованих і 165 лише - за останню добу. Це рекорд для Буковини. Такої кількості нових випадків зараження не було навіть навесні. Найгірша ситуація в Кіцманському районі
На "жорсткому" карантині Кіцмань вже два тижні. В районі зачинені ресторани та кафе, ринки і непродовольчі магазини, не працює громадський транспорт.
Вулиці - напівпорожні. Як і автобусні зупинки. Маршрути - скасували.
Ярослав, житель Кіцманського району:
Нереально добратися нікуди. Автобуси не ходять. В даний момент я перекушую, беру таксі і їду додому.
Попри карантин, в масках ходять не всі.
Я одягаю маску - в тролейбусі. Там, де близький контакт. А надворі носити здоровій людині маску?
Порушують заборони і торговці. На ринку, де мали б продавати лише харчі, чимало яток із промисловими товарами.
Начальник базару передзвонив до всіх і сказав, що можна.
Я чого б нам не можна було торгувати? Скажіть, ви бачите тут клієнтів у нас? Багато людей?
До так званої "червоної зони" Кіцманський район потрапив на початку серпня. Спалах коронавірусу зафіксували після святкування весілля в одному із ресторанів. Нині хворими заповнене усе інфекційне відділення і частково терапевтичне.
Володимир Хромюк, головний лікар Кіцманської центральної районної лікарні:
В нас перебуває 37 людей. В нас є зараз 5 хворих в реанімації, 4 з них - важкі. Це на постійній дотації кисню.
Складна ситуація - не лише в Кіцманському районі. Oбмеження діють і в Чернівцях. Разом із Глибоцьким районом - обласний центр потрапив до помаранчевої зони карантину. Вже розгорнули додаткові місця в лікарнях. А в області працюють спеціальні мобільні групи - перевіряють дотримання карантину. Відомо, що лише за останню добу правоохоронці склали майже 30 адмінпротоколів - на власників ресторанів та закладів харчування.
по теме
МОЗ закликає українців виконувати "карантинні" рекомендації
Україна побила черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу
"Червона" зона: на Львівщині відмовилася посилювати карантин
Міська рада Самбора, що на Львівщині, відмовилася посилювати карантин. Відповідне рішення ухвалили на сесії ради
Дружбі кінець: карантин розсварив жителів прикордонного селища
Новий порядок, окрім невдоволення сусідів, позначився ще й на добробуті крамарів - чому одних зобов'язали носити маски, а інших - ні?
У МОЗ пояснили, в яких регіонах діти не підуть до школи 1 вересня
Міністр охорони здоров'я роз'яснив, як за два тижні школярі підуть до навчальних закладів
В общежитии Запорожского медуниверситета зафиксировали вспышку COVID-19
В общежитии Запорожского медуниверситета вспыхнул коронавирус