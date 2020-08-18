До червоної зони увійшов і Кіцманський район на Буковині. Які обмеження діють там та чи дотримують їх тамтешні жителі - дослідила Ольга Паламарюк.

Майже 8 тисяч інфікованих і 165 лише - за останню добу. Це рекорд для Буковини. Такої кількості нових випадків зараження не було навіть навесні. Найгірша ситуація в Кіцманському районі

На "жорсткому" карантині Кіцмань вже два тижні. В районі зачинені ресторани та кафе, ринки і непродовольчі магазини, не працює громадський транспорт.

Вулиці - напівпорожні. Як і автобусні зупинки. Маршрути - скасували.

Ярослав, житель Кіцманського району:

Нереально добратися нікуди. Автобуси не ходять. В даний момент я перекушую, беру таксі і їду додому.

Попри карантин, в масках ходять не всі.

Я одягаю маску - в тролейбусі. Там, де близький контакт. А надворі носити здоровій людині маску?

Порушують заборони і торговці. На ринку, де мали б продавати лише харчі, чимало яток із промисловими товарами.

Начальник базару передзвонив до всіх і сказав, що можна.

Я чого б нам не можна було торгувати? Скажіть, ви бачите тут клієнтів у нас? Багато людей?

До так званої "червоної зони" Кіцманський район потрапив на початку серпня. Спалах коронавірусу зафіксували після святкування весілля в одному із ресторанів. Нині хворими заповнене усе інфекційне відділення і частково терапевтичне.

Володимир Хромюк, головний лікар Кіцманської центральної районної лікарні:

В нас перебуває 37 людей. В нас є зараз 5 хворих в реанімації, 4 з них - важкі. Це на постійній дотації кисню.

Складна ситуація - не лише в Кіцманському районі. Oбмеження діють і в Чернівцях. Разом із Глибоцьким районом - обласний центр потрапив до помаранчевої зони карантину. Вже розгорнули додаткові місця в лікарнях. А в області працюють спеціальні мобільні групи - перевіряють дотримання карантину. Відомо, що лише за останню добу правоохоронці склали майже 30 адмінпротоколів - на власників ресторанів та закладів харчування.