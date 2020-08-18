По состоянию на вторник, 18 августа, к ослаблению противоэпидемических мероприятий не готовы 13 регионов Украины и город Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая области и Киев.

Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.

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