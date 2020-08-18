Киев и 13 областей не готовы ослабить карантин (список) [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 18 августа, к ослаблению противоэпидемических мероприятий не готовы 13 регионов Украины и город Киев.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая области и Киев.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
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