Винахідники на колесах! На Кіровоградщину в село Китайгород з'їхалися велоконструктори зі всієї України. Три десятка винахідників взяли участь у Таборі любителів альтернативної велотехніки. Приїхали учасники з Києва, Дніпра, Кропивницького, Чернівців, Рівного і навіть з Ужгорода. Більшість здолали сотні кілометрів на власноруч зібраних засобах.

У Китайгороді веломани розгорнули наметове містечко. Протягом тижденя там хизувалися своїми велорозробками, ділилися досвідом, ідеями та організовували спільні заїзди та подорожі.

Дво-, три- та навіть чотириколісні. На дорогах Китайгорода - пробіг велоконструкторів з усієї України на власних винаходах.

Кто первый на финише - получает шампанское!

У невеличке село на Кіровоградщині з'їхалися понад тридцять конструкторів із різних куточків України. Усіх об'єднав табір любителів альтернативної велотехніки. Сергій Муравйов показує переваги своєї розробки.

Вот так оно складывается, вот так я ее беру и дальше по лестницам она как тележка катится.

Сергію - 66 років. Усе життя пропрацював слюсарем, а років десять тому захопився велоконструюванням. Це вже його шостий витвір.

Сергій Муравйов, велоконструктор із Києва:

Я, в основном, по области катаюсь, я далеко не езжу, но вот сюда приехал это уже не первый раз интересно пообщаться. Во-первых, общение тут с адекватными людьми тут наконец, во-вторых это здоровье, я себя чувствую даже очень неплохо, все это вместе.

В Олексія за плечима вже тридцять веломашин, а працює чоловік - сервісним інженером високовольтного обладнання.

Олексій Горнаков-Зелінський, велоконструктор із Києва:

Родился первый велосипед лежачий просто был сварен из рам, которые под руки попались. По картинкам из интернета с зарубежных сайтов, которые попались и пошло-поехало, увлечение-увлечение этот велосипед робился три года назад, я хотел создать велосипед для менеджеров, чтобы свою попу пересадить с одного дивана на другой и довести до кресла офиса.

У Китайгороді велоконструктори зібралися на тиждень. Діляться ідеями та досвідом, демонструють власні напрацювання і влаштовують змагання.

Андрій Одиноков, велоконструктор із Чернівців:

Є над чим подумати, є на що подивитися, як для людини, яка щось пробує робити сама і надхнення звісно, сподіваюсь щось нове вийде звідси.

Олексій Ганшин, організатор Табору велоконструкторів:

Нас, получается, один на миллион, даже меньше такой велоконструктор получается в стране. Поэтому нам очень важно собираться вместе, потому что это обмен опытом. Также это духовное единение компании, потому что каждый сам по себе как белая ворона, а когда мы собираемся, то это компания своих, когда не приходится объяснять, удобно так ехать или не удобно.

До велоконструкторів у таборі долучилися й любителі їзди на альтернативних веломашинах.

Наталія Драган, велодример із Дніпра:

Люди, які постійно під'їжджають на машинах на різних отак от вікно і з телефоном: а удобно? І я, щоб вони мене не відволікали - поставила такий автомобільний знак.

Конструктори збираються щороку - це ювілейний десятий з'їзд. Сподіваються, що рух веловинахідників ставатиме в Україні дедалі популярнішим.