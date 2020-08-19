Жителів Австралії вакцинуватимуть від коронавірусу безкоштовно. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Втім, поки що препарат на стадії розроблення. Наразі Оксфордський університет проводить фінальний, третій етап тестування обіцяної австралійцям вакцини. Випробовують сироватку на добровольцях.