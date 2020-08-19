Жителів Австралії безкоштовно вакцинуватимуть від коронавірусу [ Редактировать ]
Жителів Австралії вакцинуватимуть від коронавірусу безкоштовно. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.
Втім, поки що препарат на стадії розроблення. Наразі Оксфордський університет проводить фінальний, третій етап тестування обіцяної австралійцям вакцини. Випробовують сироватку на добровольцях.
по теме
ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от коронавируса
Глава ВОЗ просит избежать национализма в этом вопросе
Китай анонсував початок продажу вакцини проти COVID-19
Чиновник також зазначив, що вже перевірив препарат на собі і не відчуває побічних ефектів. Нагадаю, Китай висунув вимоги до вакцини від коронавірусу
Голівудська акторка Аліса Мілано перехворіла на коронавірус
Раніше зроблені три тести були негативними, лише зараз дослідження показало наявність антитіл в організмі
Вакцина от коронавируса пройдет регистрацию до 12 августа
Разработанная центром им. Гамалеи вакцина против COVID-19 пройдет регистрацию к 12 августа
Європа готується до другої хвилі пандемії коронавірусу
Науковці та медики вивчають минулі помилки та удосконалюють медичні протоколи - за рахунок чого можна розвантажити систему охорони здоров'я?