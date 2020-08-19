Каменских в коротких шортах шокировала поклонников [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.
На снимке Настя позирует в коротеньких белых шортах и блузе с цветочным принтом.
"Внутренний мир связан с внешним и наши мысли способны влиять на нашу реальность", - подписала фото певица.
В целом, образ Насти понравился поклонникам. Однако, они заметили, что певица немного поправилась и посоветовали ей не надевать такие откровенные вещи.
"Красотка", "Милый образ", "Зачем такие короткие шорты? Ты ж поправилась!", "Булочка такая", "Ну перебор", - написали подписчики в комментариях.
Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.
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