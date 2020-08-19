22 мільйона 300 тисяч випадків коронавірусної інфекції налічили у світі станом на сьогодні. Одужали при цьому понад 15 мільйонів, а летальних випадків майже 785 000. Наразі за кількістю хворих лідирує Мексика, там за добу зафіксовано 5 з половиною тисяч випадків COVID-19. На другому місці Болівія, там нарахували майже 1 800 нових випадків.

У Британії збираються тестувати на коронавірус в аеропортах. Нововведення планують задля зменшення часу перебування на карантині мандрівників, які прибувають із країн, виключених з безпечного списку. Про це заявив глава МОЗ Британії Метт Хенкок після оприлюднення аеропортом "Хітроу" намірів про створення нового комплексу для тестування. Передбачається, що люди з негативним тестом на COVID-19 зможуть вийти з карантину вже через 5-8 днів. Наразі, за словами глави МОЗ Британії, проблема лише в тому, як зробити тестування максимально точним.

У Бельгії почнуть штрафувати туристів за відмову від тестування на COVID. Оскільки стало відомо, що лише половина бельгійців добровільно тестуються після повернення з червоної зони. Через такий низький показник було вирішено застосовувати до подорожувальників такі ж правила, як до контактних з хворими осіб, а це обов'язковий тест і самоізоляція. За порушення цих правил туристам загрожуватиме від 208 до 4 000 євро штрафу та навіть тюремні терміни від 8 днів до 6 місяців.

Французів зобов'язали носити маски на роботі. Від першого вересня вони обов'язкові у всіх закритих приміщеннях, де працюють більше однієї людини. Таке рішення ухвалили після консультацій з профспілками. В уряді побоюються другої хвилі COVID. За останні тижні кількість нових випадків зараження щодня сягає більше двох тисяч. Від початку епідемії - коронавірусом у Франції захворіли понад 220 тисяч осіб.

Уряд Фінляндії, у зв'язку з погіршенням епідситуації повертає обмеження на в'їзд до десяти країн. Зокрема, на внутрішньому кордоні діятимуть перестороги на поїздки до Норвегії, Данії, Ісландії, Німеччини, Греції і Мальти. А на зовнішньому кордоні - до Ірландії, Сан Марино, Японії та Кіпру. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марія Охісало. Також вона нагадала, що громадяни фіни можуть відвідати ці країни, проте з рекомендованою двотижневою самоізоляцією після повернення.

У Південній Кореї, в містах Сеул, Інчхон і Кенгі, у спробі запобігти другій хвилі коронавірусу, посилюють карантин. Тимчасово закрили бари, нічні клуби, караоке, кафе зі шведським столом та музеї. Також заборонили збиратися групами більш як по 50 людей в приміщенні та 100 - на вулиці. Обмеження починають діяти вже сьогодні. Загалом влада рекомендує протягом як мінімум двох тижнів виходити з дому лише за екстреної потреби.