ДТП з ісламістськими мотивами. Саме так прокуратура Берліна кваліфікує кілька аварій, які спровокував громадянин Іраку на столичному автобані. Як наслідок - постраждали шестеро людей. Тетяна Логунова розкаже, що відомо на цю годину.

Серія ДТП сталася у вівторок увечері на швидкісній трасі в Берліні. Один із водіїв раптом почав таранити машини й мотоцикли, які рухалися сусідніми смугами. Спровокував щонайменше три серйозні аварії, чоловік зупинив автівку посеред автобану. Вийшов із машини, витяг невеликий контейнер і заявив, що в ньому вибухівка. Поліція знешкодила зловмисника, а у контейнері виявила тільки набір інструментів.

Мартін Стельтнер, представник прокуратури Берліна:

Цей чоловік пересувався на автомобілі марки "Опель". І, за словами свідків, він, як би це страшно не звучало, полював на інших учасників руху. Передусім, на мотоциклістів. Наїхав на двох, протаранив одну легкову машину, ще одну автівку сильно зачепив і пошкодив.

Затриманому - 30 років, він біженець з Іраку. Після допиту, слідчі заявили, що ДТП він спровокував навмисно. Керувався ісламістькими мотивами. Чи належав чоловік до якоїсь терористичної організації, наразі не відомо. Не відкидають також, що в затриманого серйозні проблеми із психікою.

Уже найближчими днями його оглянуть лікарі та визначать, чи може він постати перед судом. Відомо, що раніше чоловіка притягали до кримінальної відповідальності - за погрози і бійки.

Мартін Стельтнер, представник прокуратури Берліна:

Це не були випадкові аварії, а спланована атака на інших учасників руху. Узявши до уваги поведінку й заяви затриманого, виходить, що напад мав релігійне, ісламістське підґрунтя.

Унаслідок серії наїздів постраждали шестеро людей. Із серйозними травмами їх госпіталізували в лікарні Берліна. Кількох постраждалих терміново прооперували.