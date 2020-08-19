Третя спроба. Джо Байден від сьогодні - офіційний кандидат у президенти США. Яким главою держави він може стати, якщо переможе? І чим запам'ятався Америці і світу, розкаже Дмитро Анопченко.

Більше як три з половиною тисячі голосів "за" і Джо Байдена на першому в історії віртуальному з'їзді затверджують кандидатом у президенти. Команда радників дістає конфетті, активісти - аплодують, сидячи вдома біля ноутбуків. Політикові старої школи в цьому форматі відверто незручно, але свого досяг: він у фіналі перегонів.

На момент інавгурації глави держави Байдену виповниться 78. І якщо він очолить країну - буде найбільш літнім президентом в її історії. Із третьої спроби.

Адже стати кандидатом у президенти від демократів Байден вже намагався і 1987, і 2007. І щоразу невдало - кампанія тривала лише кілька місяців, достатньої підтримки не було. Тож востаннє він став напарником Обами, а після перемоги цього тандему - віце-президентом США, який, зокрема, відповідав за політику щодо України і Росії.

Із фактів, які не на вустах: Байден був наймолодшим в історії сенатором (його обрали, коли мав лише 30 років). Його біографія - повна трагедій. Перша дружина і маленька донечка загинули в автокатастрофі, син Бо п'ять років тому помер від пухлини мозку.

Має репутацію людини невибагливої. Доки був у Конгресі - щодня їздив на роботу звичайною електричкою. А ще Байден один із найменш заможних головних політиків Америки - грошей за життя не заробив. Відомо, що навіть на операцію синові, вже коли був віце-президентом, позичав у Обами.

Ті, хто із ним працювали, кажуть, що у Байдена чудове почуття гумору. І водночас він лідер за обмовками під час публічних виступів, вічно щось переплутає. То міста, то штати, то назву особистого веб-сайту, куди прихильникам треба переказати гроші. Ось найвідоміші помилки, які преса вже назвала "бомбами Джо".

Слова...

"Я знав вісьмох президентів, а трьох із них - інтимно".

Прозвучали так, наче у нього були зовсім не дружні стосунки.

Комплімент Обамі:

"Він перший розумний політик з афроамериканців, який добре говорить й чисто вдягається".

Тепер у книжках згадують як найневдаліший жарт.

А необережна фраза віцепрезидента Байдена:

"30% імовірності, що з економікою ми все робимо неправильно".

Свого часу наробила так багато галасу.

Але ці жарти і обмовки водночас роблять Байдена зрозумілішим, близьким виборцю. "Своїм" для різної аудиторії і різних рас. І в цьому його перевага.

А щодо шансів, то свіже опитування громадської думки, проведене на замовлення CNN, показує 50% підтримки Байдена, в той час як за чинного президента - 46% респондентів. І як сказав Трамп, схоже, лідера у перегонах не буде і два кандидати пліч-о-пліч змагатимуться за крісло у Білому домі.