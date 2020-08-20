У Каліфорнії горять ліси. Ситуацію ускладнив шторм з чисельними блискавками. Протягом останніх трьох діб небо штату освітили майже 11 тисяч громовиць. Внаслідок природного явища - фіксують нові, ще масштабніші осередки займання. Згоріли кілька будинків.

Губернатор штату оголосив надзвичайний стан. Влада рекомендувала тамтешнім жителям переїхати в безпечніші місця. Полум'я намагаються приборкати пожежники, втім, поки що марно.

Ґевін Ньюсом, губернатор штату Каліфорнія: