У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан [ Редактировать ]
У Каліфорнії горять ліси. Ситуацію ускладнив шторм з чисельними блискавками. Протягом останніх трьох діб небо штату освітили майже 11 тисяч громовиць. Внаслідок природного явища - фіксують нові, ще масштабніші осередки займання. Згоріли кілька будинків.
Губернатор штату оголосив надзвичайний стан. Влада рекомендувала тамтешнім жителям переїхати в безпечніші місця. Полум'я намагаються приборкати пожежники, втім, поки що марно.
Ґевін Ньюсом, губернатор штату Каліфорнія:
Каліфорнія вже давно не бачила такого масштабного полум'я. Нині нараховують 367 активних займань. Я запросив допомоги у сусідніх штатах, а саме 375 пожежних машин, а також, за можливості, надати людський ресурс. Ситуацію погіршують численні громовиці та суха погода.
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