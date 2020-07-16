Житель Южной Кореи бросил ботинок в президента страны.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По информации, Мужчина снял с себя ботинок и бросил его в президента, но промахнулся. Инцидент произошел, когда глава государства выходил из здания парламента.

Я бросил ботинок в президента Мун Чжэ Ина. Я хотел, чтобы он почувствовал презрение и позор.

Отмечается, что мужчину сразу же задержали, Причина такого поступка остается неизвестной.

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