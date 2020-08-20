Российского поп-певца Диму Билана возмутило грязное море в оккупированном Крыму. Тему загрязнения окружающей среды победитель "Евровидения" поднял у себя в Instagram.

Билан опубликовал видеоролик, в котором показал мусор, плавающий рядом с его яхтой.

Сегодня плавали вдали от берега! За 7 часов морской прогулки - только раза три видел пластиковые предметы (тарелки, обертки от мороженого) в море! Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага. Люди, подумайте ещё раз, прежде чем бездумно бросить.

Ранее сообщалось, что пьяный Дима Билан шокировал фанатов пошлым поведением на сцене.