Диму Билана возмутило грязное море в Крыму (видео) [ Редактировать ]
Российского поп-певца Диму Билана возмутило грязное море в оккупированном Крыму. Тему загрязнения окружающей среды победитель "Евровидения" поднял у себя в Instagram.
Билан опубликовал видеоролик, в котором показал мусор, плавающий рядом с его яхтой.
Сегодня плавали вдали от берега! За 7 часов морской прогулки - только раза три видел пластиковые предметы (тарелки, обертки от мороженого) в море! Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага. Люди, подумайте ещё раз, прежде чем бездумно бросить.
Сегодня плавали вдали от берега ! За 7 часов морской прогулки - только раза три видел пластиковые предметы (тарелки , обертки от мороженого ) в море! Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага ))))) дофига долго не был в океане или море и ощутил , насколько это очищающая душу и организм среда ! Вот как без неё то жить? Люди , подумайте ещё раз , прежде чем бездумно бросить ! #крым #билан #димабилан #ялта #юбк ! #втораяжизнь ! @alseyda ❤️
Допис, поширений Dima Bilan (@bilanofficial)
Ранее сообщалось, что пьяный Дима Билан шокировал фанатов пошлым поведением на сцене.
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