Хоккеист получил в голову коньком в матче Кубка Стэнли (видео) [ Редактировать ]
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс"Александр Эдлер получил удар коньком в голову в матче второго раунда Кубка Стэнли против "Сент-Луис Блюз".
В конце второго периода швед вступил в борьбу с форвардом соперника Джорданом Киру, который потерял равновесие и высоко поднял ногу. Удар пришелся в область уха, у Эдлера началось кровотечение. Травмированный игрок сразу же покинул лед и больше не возвращался в игру.
Видео инцидента оказалось в сети.
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Ванкувера". Канадцы повели в серии - 3:2.
Ранее сообщалось, что НХЛ планирует провести сезон 2020/21 годов в полном объеме. Он стартует в январе 2021 года, поскольку НХЛ хочет избежать одновременного старта с чемпионатом Национальной баскетбольной ассоциации, запланированного на католическое Рождество, 25 декабря.
по теме
Определился второй финалист Лиги чемпионов
Из-за пандемии коронавируса четвертьфиналы и полуфиналы этой Лиги чемпионов проходят в формате одного матча
Элина Свитолина примет участие на "Ролан Гаррос"
Пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина появилась в предыдущих заявках турнира Premier 5
ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
Французский ПСЖ одержал крупную победу над немецким "РБ Лейпциг"
Велогонщика "снес" автомобиль во время соревнований
Мужчина смог завершить заезд