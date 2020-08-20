Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс"Александр Эдлер получил удар коньком в голову в матче второго раунда Кубка Стэнли против "Сент-Луис Блюз".

В конце второго периода швед вступил в борьбу с форвардом соперника Джорданом Киру, который потерял равновесие и высоко поднял ногу. Удар пришелся в область уха, у Эдлера началось кровотечение. Травмированный игрок сразу же покинул лед и больше не возвращался в игру.

Видео инцидента оказалось в сети.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Ванкувера". Канадцы повели в серии - 3:2.

Ранее сообщалось, что НХЛ планирует провести сезон 2020/21 годов в полном объеме. Он стартует в январе 2021 года, поскольку НХЛ хочет избежать одновременного старта с чемпионатом Национальной баскетбольной ассоциации, запланированного на католическое Рождество, 25 декабря.