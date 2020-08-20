Нові умови для Мінських домовленостей. Росія вимагає внести зміни до постанови про проведення в Україні місцевих виборів 25 жовтня. Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава української делегації у тристоронній контактній групі, Леонід Кравчук.

За словами першого Президента України, йдеться про четвертий пункт постанови. У ньому гарантується проведення місцевих виборів лише на підконтрольній території України. Росія ж вимагає дозволити волевиявлення по всій країні.

Леонід Кравчук, голова української делегації у тристоронній контактній групі: