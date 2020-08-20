Леонід Кравчук розповів про умови Росії щодо місцевих виборів в Україні [ Редактировать ]
Нові умови для Мінських домовленостей. Росія вимагає внести зміни до постанови про проведення в Україні місцевих виборів 25 жовтня. Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава української делегації у тристоронній контактній групі, Леонід Кравчук.
За словами першого Президента України, йдеться про четвертий пункт постанови. У ньому гарантується проведення місцевих виборів лише на підконтрольній території України. Росія ж вимагає дозволити волевиявлення по всій країні.
Леонід Кравчук, голова української делегації у тристоронній контактній групі:
В чому є суперечення. Що, вибори не можуть там відбуватися зараз, а тільки у всій Україні. Вони не заперечують, що у всій Україні. Але, щоб не писалося, що не можуть відбуватися на цих територіях. Тобто, знять із Верховної ради саме це положення. Тоді розблоковується наша робота, наш рух вперед. Це записано в Мінських угодах, крім того, в цих угодах і документі, які підписаний - схвалений ООН.
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