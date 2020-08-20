Україна на четвертому місці за поширенням ковіду в Європі. На другому і третьому - Іспанія і Франція. Там фіксують по три тисячі хворих кожної доби.

Щоправда, перевіряють людей там частіше. Тож експерти кажуть: якби діагностика була однаковою в усіх країнах, то за кількістю хворих Україна була б ще вище. Перша за кількістю нових заражень - Росія.