В Україні зафіксували одразу три коронавірусних антирекорда [ Редактировать ]
Одразу три антирекорди за одну добу! По-перше, на COVID-19 захворіло найбільше українців за весь час пандемії. 2134 нових інфікованих. По-друге, понад чотири сотні - госпіталізовані. Аж 40 людей померло - і це третій антирекорд. Епідситуація погіршується у столиці і в 17 регіонах.
Найскладніша ситуація в Чернівецькій, Харківській, Львівській та Закарпатській областях. Відтак сьогодні уряд посилює карантин! І вже з понеділка почне діяти нове зонування.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
50 кожного дня практично у нас черговий антирекорд, мені здається що це не той шлях, який нам потрібен. Ми живемо в новій реальності, нова реальність означає дотримання певних правил. Виключно силами наших лікарів, які б вони професійні не були, ми не можемо перемогти COVID-19, ми можемо його перемогти тільки спільними зусиллями, дотримуючись правил які встановлені.
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