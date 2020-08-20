Одразу три антирекорди за одну добу! По-перше, на COVID-19 захворіло найбільше українців за весь час пандемії. 2134 нових інфікованих. По-друге, понад чотири сотні - госпіталізовані. Аж 40 людей померло - і це третій антирекорд. Епідситуація погіршується у столиці і в 17 регіонах.

Найскладніша ситуація в Чернівецькій, Харківській, Львівській та Закарпатській областях. Відтак сьогодні уряд посилює карантин! І вже з понеділка почне діяти нове зонування.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: