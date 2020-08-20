Окрім людських втрат коронавірус приніс усьому світу і значну економічну шкоду. Майже всі країни створювали фонди для подолання наслідків COVID-19. Ці гроші мали йти на медичне устаткування та підтримку громадян, які втратили заробіток через карантин. Як витратили кошти, призначені на боротьбу з пандемією в Україні, розповість Лариса Зубенко.

Майже 66 мільярдів гривень. Сума немала для українського бюджету. Саме стільки держава виділила на боротьбу з коронавірусом ще на початку пандемії. Та станом на 18 серпня Кабмін витратив лише близько 16 мільярдів. І ті не повністю на потреби медицини.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми, розуміючи що ситуація змінюється. боротьба з COVID-19 - це ж процес тривалий і не завжди передбачуваний і коли виділялись кошти на перших етапах, зараз виникає економія, звичайно робити і вже робили перерозподіл всередині цього фонду. в першу чергу цей фонд покликаний забезпечити заробітну плату, медичні засоби для лікарів і наших лікарень. Для того, щоб першу хвилю ми завдяки цьому фонду також втримали відповідно, але він також розрахований і на боротьбу із наслідками - коли ми з цього фонду фінансуємо певні економічні заходи, це також боротьба із наслідками COVID.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Якщо ж ми подивимось, скільки витрачено на медиків із цих 16 млрд, що це тільки 400 млн на лабораторії і тестування і 100 млн, а це державний бюджет, на доплати лікарям все решта пішла на поліцейських, на дороги, на Фонд безробіття, на соціальну допомогу і на допомогу ФОПам. Так, це теж потрібно робити, але в першу чергу уряд має подумати і забезпечити, щоби для громадян малозабезпечених були засоби індивідуального захисту, щоб можливо видавати їх громадянам напередодні другої хвилі.

Наприклад, на розбудову доріг Кабмін вже витратив 5,5 мільярдів гривень. Планують виділити ще 30. Тож наразі уряд освоїв лише п'яту частину грошей. Це дані звіту на сайті Кабміну. Можливо, економлять на другу хвилю.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

В умовах пандемії, другої хвилі кошти потрібно витрачати на цілі, які стосуються зарплат медиків, надбавок медикам, які стосуються масового і доступного тестування, а саме тестування ПЦР і на придбання для опорних лікарень. Якщо ми сьогодні подивимося на статистику з фонду COVID, то нагадаю, загальний розмір 66 млрд, тоді як касові видатки становлять лише 16.3 млрд станом на 15 серпня.

Що вже казати про малий та середній бізнес, частині якого не вдалося пережити й першої хвилі карантину. Адже підтримку від держави отримали не всі. Тож окрім великої кількості хворих уже цієї осені експерти прогнозують і чергову економічну кризу.