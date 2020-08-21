Олексію Навальному запропонували лікування у Німеччині [ Редактировать ]
Допомогу у лікуванні російського опозиціонера Олексія Навального пропонують у Берліні та Парижі. Німецька благодійна організація надала літак, який має доправити хворого з Омська, але ще невідомо, чи в лікарні дозволять транспортування.
Президент Франції Емануель Макрон заявив, що готовий надати Навальному притулок у разі потреби. У Польщі водночас закликали розслідувати обставини отруєння.
Навальному стало зле в літаку дорогою до Москви, у нього були симптоми отруєння, тепер він у комі. Точного діагнозу лікарі поки що не кажуть.
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