Навальному стало зле в літаку дорогою до Москви, у нього були симптоми отруєння, тепер він у комі

Допомогу у лікуванні російського опозиціонера Олексія Навального пропонують у Берліні та Парижі. Німецька благодійна організація надала літак, який має доправити хворого з Омська, але ще невідомо, чи в лікарні дозволять транспортування.

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що готовий надати Навальному притулок у разі потреби. У Польщі водночас закликали розслідувати обставини отруєння.

Навальному стало зле в літаку дорогою до Москви, у нього були симптоми отруєння, тепер він у комі. Точного діагнозу лікарі поки що не кажуть.