У Мінську музиканти підтримали акторів театру імені Янки Купали [ Редактировать ]
У Мінську мітингували музиканти на знак солідарності з акторами театру імені Янки Купали. Керівника раніше звільнили за підтримку опозиції, трупа пішла разом із ним. На площі Незалежності у столиці зібралися близько двадцяти тисяч містян із біло-червоними прапорами, їх підтримали у Вільнюсі біля білоруського посольства.
Напередодні опозиція створила координаційну раду для мирної передачі влади в країні, але слідчий комітет Білорусі відкрив проти учасників кримінальну справу за статтею "захоплення влади".
Сергій Долгушев, музикант:
Теперь уже никто не может просто молчать, сидеть дома, смотреть на беспредел, как просто убивают наших людей, делают просто беззаконние.
Ольга, учасниця протесту:
Потому что хочется быть вместе с народом и слышать по нашему телевидению правду, что творится на улицах. То что слышишь на центральных телеканалах - сплошное вранье. И сейчас какие-то эмоции который день подряд, прям мурашки по телу.
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