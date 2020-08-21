У Мінську мітингували музиканти на знак солідарності з акторами театру імені Янки Купали. Керівника раніше звільнили за підтримку опозиції, трупа пішла разом із ним. На площі Незалежності у столиці зібралися близько двадцяти тисяч містян із біло-червоними прапорами, їх підтримали у Вільнюсі біля білоруського посольства.

Напередодні опозиція створила координаційну раду для мирної передачі влади в країні, але слідчий комітет Білорусі відкрив проти учасників кримінальну справу за статтею "захоплення влади".

Сергій Долгушев, музикант:

Теперь уже никто не может просто молчать, сидеть дома, смотреть на беспредел, как просто убивают наших людей, делают просто беззаконние.

Ольга, учасниця протесту: