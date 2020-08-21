В Україні збільшилася червона зона карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Почервоніли, зокрема, міста Чернівці, Коломия, Самбір, Біляївка, Дубно та Острог. Нині до зон карантину потрапило більше міст та областей, ніж було після минулого зонування. Новий розподіл почне діяти з 24 серпня.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: