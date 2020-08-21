В Україні побільшало "червоних зон" карантину [ Редактировать ]
В Україні збільшилася червона зона карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Почервоніли, зокрема, міста Чернівці, Коломия, Самбір, Біляївка, Дубно та Острог. Нині до зон карантину потрапило більше міст та областей, ніж було після минулого зонування. Новий розподіл почне діяти з 24 серпня.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Комісія ТЕБ та НС затвердила 14 червоних рівнів епідеміологічної небезпеки, 75 помаранчевих і 106 жовтих. Зокрема рівні небезпеки затверджені у 14 областях. Це Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, і Чернівецька області, а також місто Київ. Місто Київ залишається на жовтому рівні епідемічної небезпеки.
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