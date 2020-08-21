Пандемія COVID-19: туристичні країни вводять додаткові обмеження [ Редактировать ]
Темпи поширення COVID-19 у світі не знижуються, проте українці все ж намагаються впіймати літо за хвіст і вибратися у відпустку за кордон. Кількість країн, куди можуть полетіти наші громадяни під час пандемії 42.
Але у МЗС радять перед поїздкою таки вивчити умови для в'їзду. Про епідеміологічну ситуацію на найпопулярніших серед українців курортах Марія Кагал.
Подорожі до Єгипту - ускладнюються. Від першого вересня з усіх мандрівників вимагатимуть негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Про це повідомив прем'єр країни Мустафа Мадбулі. За його словами, рішення прийняли, щоб захистити як туристів, так і власних громадян, оскільки кількість заражень у країні - невпинно зростає.
Єгипет поновив регулярні міжнародні рейси першого липня. Наразі іноземним відпочивальникам дозволений в'їзд у три єгипетські прибережні провінції: Південний Синай, Червоне море та Матрух.
У Туреччині також фіксують щоденне зростання кількості хворих на коронавірус. У зв'язку з цим, протягом найближчих днів у країні планують збільшити число тестувань до 100 тисяч на добу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини. Він повідомив, що наразі проводять понад 87 тисяч тестів за день, а загалом - їх було вже зроблено майже 6 мільйонів.
Уряд Греції запровадив нові карантинні обмеження в найпопулярніших курортних місцях - острові Міконос в Егейському морі та північному регіоні Халкідікі. Через різке збільшення кількості інфікованих - від завтра під забороною вечірки, ринки просто неба та релігійні процесії.
Також у ресторанах за одним столом зможуть сидіти максимум 4 людини, якщо ж це сім'я, то максимум 6, а використання масок буде обов'язковим, як у закритих, так і у відкритих громадських місцях. Нові обмеження набувають чинності від завтра та діятимуть протягом щонайменше 10 днів.
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