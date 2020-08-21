У Білорусі силовики знову розганяють демонстрантів

Біля Мінського тракторного заводу почали збиратися страйкарі, але під натиском правоохоронців люди розбіглися. За деякими даними, вже є затримані. Схожа ситуація і біля будівлі "Белтелерадіокомпанії" - там теж почалися розгони