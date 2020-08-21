До Угорщини намагалися вивезти центнер бурштину [ Редактировать ]
15 торбин бурштину намагалися вивезти автобусом до Угорщини. Прикордонники перехопили 110 кілограмів коштовного каміння у пункті пропуску "Тиса".
Вантаж помітили у схові автобуса що здійснював нерегулярні перевезення. Правоохоронці встановлюють - кому належав бурштин і хто стоїть за контрабандою.
по теме
Рівненські правоохоронці вилучили 200 кілограмів нелегального бурштину
200 кілограмів бурштину на два мільйони гривень - вилучили рівненські правоохоронці. Нелегально вИдобутий сирець скуповували двоє жителів міста Дубровиці
Кота "закрыли" в следственном изоляторе за контрабанду героина
Полицейские нашли кота, к ошейнику которого был привязан пакет с двумя граммами героина
На Львівщині викрили псевдореабілітаційний центр із рабами
На Львівщині поліцейські викрили псевдореабілітаційний центр, де під виглядом лікування від алко- та наркозалежності, незаконно утримували людей.
У Вінниці шахраї дурили людей обіцянками роботи за кордоном
Разом із чотирма подільниками, вони пропонували людям вакансії у країнах Близького Сходу та Євроcоюзу
У Білорусі силовики знову розганяють демонстрантів
Біля Мінського тракторного заводу почали збиратися страйкарі, але під натиском правоохоронців люди розбіглися. За деякими даними, вже є затримані. Схожа ситуація і біля будівлі "Белтелерадіокомпанії" - там теж почалися розгони