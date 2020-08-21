Лікар з Буковини розповів про свою хворобу на COVID-19 [ Редактировать ]
Буковина серед лідерів за кількістю хворих. Наші журналісти зустрілися з лікарем-епідеміологом, що одужав від недуги. Чоловік заразився на роботі і хворів понад місяць. Як подолав COVID і почувається зараз - розповість Ольга Паламарюк.
Його робочий день розписаний за хвилинами. Юрій Падурару лікар-епідеміолог, заступник керівника Чернівецького лабораторного центру. З початку епідемії - працює у посиленому режимі.
Юрій Падурару, заступник керівника Чернівецького обласного лабораторного центру:
Ось, дивіться, ми щодня проводимо епідеміологічний аналіз захворюваності на COVID-19. І щодня аналізуємо ситуацію, яка була за попередній день для того, щоб своєчасно відреагувати.
Від початку березня, коли в області зафіксували перший випадок зараження медики невтомно працюють. Щодня навідуються до хворих, збирають аналізи. Під час одного із таких візитів Юрій Олексійович і заразився. Піднялася температура, результат ПЛР-тесту підтвердив коронавірусну інфекцію.
Юрій Падурару, заступник керівника Чернівецького обласного лабораторного центру:
Переживав, без сумніву переживав, щоб у мене не було важких ускладнень. Реєструвалася достатньо висока кількість смертельних випадків. Люди помирали від COVID-19.
Разом із лікарем захворіла і його дружина. Вона теж епідеміолог. Лікувалися спершу амбулаторно. Жінці легшало, а от у Юрія Олексійовича почала розвиватися пневмонія.
За ці два тижні пневмонія поширилась в мене в легенях. І це вже подовжило процес лікування. Мені призначили внутрішньовенно ліки, антибіотики.
Лікування затяглося на 39 днів. Одужав після тривалого курсу антибіотиків.
Юрій Падурару, заступник керівника Чернівецького обласного лабораторного центру:
Коли я вийшов на роботу, я відчув, зрозумів, що таке щастя. Щастя бути здоровим, щастя працювати, щастя бути з рідними, з колегами. Цінувати життя, цінувати здоров'я.
Тепер лікар радить передусім берегти своє здоров'я. Хоча, як показує статистика, хворих на коронавірус в області з кожним днем лише більшає. Вже понад 8 тисяч. І 189 тільки за останню добу.
Такої кількості хворих не було навіть у розпал епідемії. І хоча місць в лікарнях поки що вистачає, ситуація може змінитися в будь-який момент. Тож лікарі вкотре радять не нехтувати правилами безпеки і за найменших симптомів хвороби звертатися до медиків.
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