Коронавірус не пройде: у Тель-Авіві обладнали кінотеатр на воді [ Редактировать ]
Кінотеатр на воді влаштували у Тель-Авіві - усе заради безпечного відпочинку. На озері в парку транслювали сімейну комедію, глядачі розмістилися в човнах і на катамаранах. Так понад 200 людей дивились фільм, зберігаючи безпечну дистанцію один між одним.
Показ у такому форматі був прем'єрним, влаштувала подію місцева влада. Традиційні кінотеатри у місті поки закриті на карантин в Ізраїлі нині друга хвиля епідемії коронавірусу. Загалом з початку весни захворіли понад тисячу людей, майже 800 померли.
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