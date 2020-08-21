Загалом з початку весни захворіли понад тисячу людей, майже 800 померли

Кінотеатр на воді влаштували у Тель-Авіві - усе заради безпечного відпочинку. На озері в парку транслювали сімейну комедію, глядачі розмістилися в човнах і на катамаранах. Так понад 200 людей дивились фільм, зберігаючи безпечну дистанцію один між одним.

Показ у такому форматі був прем'єрним, влаштувала подію місцева влада. Традиційні кінотеатри у місті поки закриті на карантин в Ізраїлі нині друга хвиля епідемії коронавірусу. Загалом з початку весни захворіли понад тисячу людей, майже 800 померли.