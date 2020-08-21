Ізраїльські вчені створили 40-секундний тест на коронавірус. Він дозволить швидко визначити COVID-19 з точністю понад 96%.

Для проходження тестування пацієнт має прополоскати рот фізіологічним розчином та сплюнути у флакон, далі зразок досліджуватимуть на пристрої, схожому на спектрометр.

Повідомляється, що проводити дослідження таким чином набагато простіше, ніж брати мазок для ПЛР-тесту. Пристрій для виявлення COVID-19 коштуватиме до 200 доларів, а сам тест обійдеться людям менш ніж у 25 центів.