Ізраїльські вчені створили 40-секундний тест на коронавірус [ Редактировать ]
Ізраїльські вчені створили 40-секундний тест на коронавірус. Він дозволить швидко визначити COVID-19 з точністю понад 96%.
Для проходження тестування пацієнт має прополоскати рот фізіологічним розчином та сплюнути у флакон, далі зразок досліджуватимуть на пристрої, схожому на спектрометр.
Повідомляється, що проводити дослідження таким чином набагато простіше, ніж брати мазок для ПЛР-тесту. Пристрій для виявлення COVID-19 коштуватиме до 200 доларів, а сам тест обійдеться людям менш ніж у 25 центів.
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