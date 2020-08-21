Рыбаки с филиппинского острова Тубабао поймали огромную глубоководную рыбу опаху, которая поднялась на мелководье после землетрясения силой 6,6 балла. Об этом сообщает издание Manila Bulletin.

Вес рыбы составил 80 килограммов, а ее размер сопоставим с ростом взрослого человека. Обыкновенно опахи обитают на глубине от 100 до 500 метров. Рыбакам изредка попадаются особи длиной до двух метров и весом до 270 килограммов.

Рыба опаха (Lampris guttatus) - единственная известная теплокровная рыба. Теплая кровь позволяет ей быстрее плавать и лучше видеть, что делает ее опасным хищником.

По словам руководителя филиппинского Бюро рыбных и водных ресурсов Хуана Альбалахедо, опаха считается очень ценным уловом. Ее продают в свежем или замороженном виде. Она идет на сашими, и относится к очень высокой ценовой категории.

Рыбаки, которым удалось поймать рыбу-великана, продали ее на рынке по 200 филиппинских песо (около 112 гривен) за килограмм.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье огромный сом утащил рыбака на дно озера.