На Филиппинах после землетрясения рыбаки поймали огромную рыбу (фото) [ Редактировать ]
Рыбаки с филиппинского острова Тубабао поймали огромную глубоководную рыбу опаху, которая поднялась на мелководье после землетрясения силой 6,6 балла. Об этом сообщает издание Manila Bulletin.
Вес рыбы составил 80 килограммов, а ее размер сопоставим с ростом взрослого человека. Обыкновенно опахи обитают на глубине от 100 до 500 метров. Рыбакам изредка попадаются особи длиной до двух метров и весом до 270 килограммов.
Рыба опаха (Lampris guttatus) - единственная известная теплокровная рыба. Теплая кровь позволяет ей быстрее плавать и лучше видеть, что делает ее опасным хищником.
По словам руководителя филиппинского Бюро рыбных и водных ресурсов Хуана Альбалахедо, опаха считается очень ценным уловом. Ее продают в свежем или замороженном виде. Она идет на сашими, и относится к очень высокой ценовой категории.
Рыбаки, которым удалось поймать рыбу-великана, продали ее на рынке по 200 филиппинских песо (около 112 гривен) за килограмм.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье огромный сом утащил рыбака на дно озера.
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