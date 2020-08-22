Минздрав обновил список стран "красной зоны" [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран со значительным распространением коронавируса. В "красной зоне" оказались 65 государств.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Среди стран "красной зоны" - Соединенные Штаты, Испания, Румыния, Албания и Монако.
В список стран "зеленой зоны" вошли Россия, Франция, Сербия, Хорватия, Болгария, Швеция и другие. Также в эту зону вошла и Украина.
Согласно обновленным данным, из "красной зоны" были исключены Россия, Молдова, Беларусь, Франция, Египет, Болгария, Чехия.
Если человек приехал из страны "зеленой зоны", то ему самоизоляция или обсервация не нужны. Если же из "красной зоны", то вышеуказанные действия нужно выполнить.
Обязательным условием для иностранцев является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания коронавирусом.
Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине установил новый антирекорд.
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