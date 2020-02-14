В Карпатах нашли пятерых заблудившихся туристов [ Редактировать ]
В результате двух поисковых операций в районе долины Драгобрат на Раховщине горные спасатели нашли пятерых заблудившихся туристов. Они заблудились практически одновременно во время прохождения туристических маршрутов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Украины в Закарпатской области.
"Первое сообщение об утери в горах людей спасателям поступило в 16:10 от гражданки Литовской Республики 1991 года рождения, которая заблудилась в районе долины Крачунеска. Во время проведения поисковых работ иностранки, а именно в 17:00, в оперативно-спасательную службу поступило очередное сообщение об утери в этой же местности еще четырех туристов 1981, 1991,1994 и 1996 рождения, среди которых - трое киевлян и полтавчанка", - говорится в сообщении.
Найденные туристы в медицинской помощи не нуждались, их они были доставлены в урочище Драгобрат.
Спасатели обращаются ко всем туристам с просьбой не выходить в горы на период ухудшения погодных условий и значительного лавинной опасности.
Ранее мы писали о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.
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