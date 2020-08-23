Синьо-жовтий символ незалежності. Він супроводжував усі визначальні миті нашої держави - як у щасливі, так і в нелегкі часи.

В Україні сьогодні відзначають День державного прапора. І вранці Президент Зеленський узяв участь в урочистій церемонії підняття державного стяга на Софійській площі у Києві.

Володимир Зеленський, президент України: