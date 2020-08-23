Володимир Зеленський привітав українців з Днем державного прапору [ Редактировать ]
Синьо-жовтий символ незалежності. Він супроводжував усі визначальні миті нашої держави - як у щасливі, так і в нелегкі часи.
В Україні сьогодні відзначають День державного прапора. І вранці Президент Зеленський узяв участь в урочистій церемонії підняття державного стяга на Софійській площі у Києві.
Володимир Зеленський, президент України:
Наш прапор символізує синє мирне небо та золоту родючу землю. Сьогодні ми робимо все, щоб рідна земля була засіяна не снарядами, мінами та кулями, а чорнобривцями, волошками та мальвами, щоб на нашій землі наступив довгожданний мир, щоб український прапор майорів і на Донбасі і в Криму, щоб під цим прапором наша Україна жила й процвітала ще не одну тисячу років.
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