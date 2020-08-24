В Одесі на Воронцовському маяку здійнявся 18-метровий стяг [ Редактировать ]
Величезний стяг розгорнули напередодні в Одесі, на Воронцовському маяку. Ця навігаційна споруда у місцевому порту - один із головних символів міста.
Прапор завдовжки 18 метрів підіймали під звуки державного гімну. Організатори акції кажуть: хочуть виховати патріотизм та повагу до національних символів у співвітчизників. На маяку синьо-жовтий прапор майорітиме і сьогодні - у День Незалежності.
Наталія Можарова, організаторка акції:
Ми поєднуємо на цій акції символізм Воронцовського маяку, який безперечно у всієї країни асоціюється з Одесою і поєднуємо його з месседжем про те, що Одеса - це є Україна!
Іван Цехович, начальник Воронцовського маяка:
Приятно, конечно, безусловно, да - гордость за Украину, за Одессу, что мы можем, так сказать, поднять такой красивый флаг сейчас!
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