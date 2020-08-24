Величезний стяг розгорнули напередодні в Одесі, на Воронцовському маяку. Ця навігаційна споруда у місцевому порту - один із головних символів міста.

Прапор завдовжки 18 метрів підіймали під звуки державного гімну. Організатори акції кажуть: хочуть виховати патріотизм та повагу до національних символів у співвітчизників. На маяку синьо-жовтий прапор майорітиме і сьогодні - у День Незалежності.

Наталія Можарова, організаторка акції:

Ми поєднуємо на цій акції символізм Воронцовського маяку, який безперечно у всієї країни асоціюється з Одесою і поєднуємо його з месседжем про те, що Одеса - це є Україна!

Іван Цехович, начальник Воронцовського маяка: