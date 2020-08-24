Іран оприлюднив дані "чорних скриньок" зі збитого в січні літака МАУ. Самописці зафіксували, як у лайнер влучила перша ракета. Двигуни не вимкнулись, екіпаж намагався до останнього контролювати літак. Почалися проблеми з електрикою, інструктор польотів наказав увімкнути допоміжний блок живлення

За висновками експертів, і пілоти, і пасажири на цю мить залишалися неушкодженими. Через 19 секунд запис обірвався, а ще за кілька секунд - у "Боїнг" поцілила друга ракета.

Нагадаємо, відповідальність на себе взяли військові протиповітряної оборони Ірану - кажуть, влучили в літак помилково. Усі, хто був на борту, 167 пасажирів та 9 членів екіпажу - загинули.

За словами заступника міністра МЗС, Київ вимагатиме від Тегерана гарантій неповторення інциденту.