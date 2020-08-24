Іран оприлюднив дані "чорних скриньок" зі збитого літака МАУ [ Редактировать ]
Іран оприлюднив дані "чорних скриньок" зі збитого в січні літака МАУ. Самописці зафіксували, як у лайнер влучила перша ракета. Двигуни не вимкнулись, екіпаж намагався до останнього контролювати літак. Почалися проблеми з електрикою, інструктор польотів наказав увімкнути допоміжний блок живлення
За висновками експертів, і пілоти, і пасажири на цю мить залишалися неушкодженими. Через 19 секунд запис обірвався, а ще за кілька секунд - у "Боїнг" поцілила друга ракета.
Нагадаємо, відповідальність на себе взяли військові протиповітряної оборони Ірану - кажуть, влучили в літак помилково. Усі, хто був на борту, 167 пасажирів та 9 членів екіпажу - загинули.
За словами заступника міністра МЗС, Київ вимагатиме від Тегерана гарантій неповторення інциденту.
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