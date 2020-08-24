"Вишиванковий" фестиваль, святкові літургії, марш свободи та автопробіг під синьо-жовтими прапорами - так зі святом Незалежності вітали країну в регіонах. Про все докладно - дивіться далі.

У Львові День Незалежности сотні містян розпочали із вшанування загиблих борців за волю.

Артур Кирєєв, ветеран АТО:

Я хочу жити у свободній вільній незалежній Україні і пишаюсь цим, що я живу у вільній незалежній Україні.

Потім колоною рушили в центр Львова. Дорогою - звернули до госпіталю, де лікуються поранені бійці. Біля брами медзакладу на підтримку військовиків, виконали гімн України. Там, на кількаметровому українському прапорі - залишили свої побажання та слова подяки борцям за Незалежність.

Божена Галущак, жителька Львова:

Це є саме головне свято нашої держави, це є народження незалежної держави. Ми дуже багато за неї боролися і боремся і намагаюся навчити наших дітей що це є важливе свято.

В Одесі сьогодні провели акцію "Вишиванковий ланцюг". Щоправда, через карантин учасники не бралися за руки. У святковому одязі містяни по черзі виходили на сцену, де їх фотографували, щоб потім зробити віртуальний ланцюг.

Наталія Можарова, організаторка Вишиванкового фестивалю:

Вишиванковий фестиваль відбувається для тих, кому потрібно прийти сюди і відчути певну єдність з однодумцями, відчути те, що Одеса - це Україна.

Першим у такому ланцюзі став пам'ятник Дюку де Рішельє: скульптуру першого одеського градоначальника теж вбрали в національний одяг. Загалом, люди приходили цілими родинами: у вишиванки наряджали навіть домашніх улюбленців.

Світлана Статишнюк, учасниця акції:

Вона народилась в Незалежній Україні, як і я - тому нам подобається незалежність! Доречи, я народилася 25 серпня 91 року, тобто на наступний день після прийняття незалежності - вже в Незалежній Україні.

У Харкові рано-вранці провели святкову літургію за Україну. Опівдні український гімн лунав біля пам'ятника Тарасові Шевченку.

Тут влаштували невеличкий ярмарок. За символічну ціну продавали власноруч виготовлені українські символи - обереги, мотанки, прапорці. Увесь виторг спрямують на потреби українських воїнів.

Марія Шапошникова, учасниця ярмарку:

У нас абсолютно чудові аутентичні такі всякі мотанки, хрестики, обереги. Хто скільки може, хто хоче, відчуває поклик душі для того, щоб допомогти українському війську.

Після обіду харківські автолюбителі влаштували автопробіг під синьо-жовтими прапорами.

Жанна, жителька Харкова:

Моя родная Украина! Люблю тебя, как дочь и сына. И очень хочу, чтобы ты была процветающая!

І в такому гарному настрої ми пройдемося по нашому Соборному проспекту і ще щільніше станемо плече до плеча. І будемо захищати Україну стільки, скільки треба.

А в Запоріжжі влаштували Марш Волі. Без офіціозу та посадовців. Сотні людей, від малечі до пенсіонерів, об'єднала любов до України.

Євген Жайвір, козак пластунського куреня:

І це ми ще раз показуємо єдність нашої країни. Хоч як її не намагаються розхитати - це не буде ніколи. Українці це не той народ, який можна поневолити.

На території історико-культурного комплексу "Запорозька Січ" святкували українським роком. А завершує вечір на Хортиці виступ просто неба симфонічного оркестру.