В Ізраїлі археологи-аматори знайшли несподіваний скарб [ Редактировать ]
Несподіваний скарб знайшли археологи-любителі в Ізраїлі. Сотні антикварних монет виявили під час розкопок на місці майбутнього будівництва. Гроші хтось завбачливо заховав у глиняну посудину і вочевидь сподівався їх забрати. Але за останні понад тисячу років (саме стільки знахідці), - так і не повернувся.
Археологи розповідають: розкопки почали без особливої мети й не очікували на такий дивовижний успіх.
по теме
ОАЕ першими з країн Перської затоки визнали Ізраїль як державу
Про встановлення дипломатичних відносин домовилися поки що на словах. Документи офіційно підпишуть за кілька тижнів
Ліван звернувся по міжнародну допомогу
Дональд Трамп вже встиг заявити, що Бейрут став жертвою терористичного нападу
Санта-Клауси розпочали підготовку до улюбленого свята малечі
До Різдва ще чотири місяці, а Санта-Клауси вже розпочали підготовку до улюбленого свята малечі. У Лондоні стартувало навчання в школі казкових персонажів
Кім Чен Ин перебуває в комі - розвідка Південної Кореї
Країною нині фактично керує сестра диктатора Кім Йо Чжон. А нещодавні світлини з президентом КНДР - архівні
У Каліфорнії ширяться лісові пожежі
У вогні понад мільйон гектарів землі. Про це повідомляє Reuters. Найбільше від осередків займань потерпає північ штату