Несподіваний скарб знайшли археологи-любителі в Ізраїлі. Сотні антикварних монет виявили під час розкопок на місці майбутнього будівництва. Гроші хтось завбачливо заховав у глиняну посудину і вочевидь сподівався їх забрати. Але за останні понад тисячу років (саме стільки знахідці), - так і не повернувся.

Археологи розповідають: розкопки почали без особливої мети й не очікували на такий дивовижний успіх.