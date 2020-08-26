Темпи поширення COVID-19 у світі йдуть на спад - ВООЗ [ Редактировать ]
Темпи поширення коронавірусу у світі йдуть на спад, - заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Зазначається, що порівняно з попереднім тижнем кількість нових пацієнтів знизилася на 5 відсотків, а смертність на 12 відсотків. Виняток - Південно-східна Азія. Там динаміка зберігається.
Загалом у світі напередодні COVID-19 діагностували ще у майже 240 тисяч людей. Найбільше - в Індії, Бразилії та США. Загальна кількість інфікованих 24 мільйони, померли - 822 тисячі людей.
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