Темпи поширення коронавірусу у світі йдуть на спад, - заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Зазначається, що порівняно з попереднім тижнем кількість нових пацієнтів знизилася на 5 відсотків, а смертність на 12 відсотків. Виняток - Південно-східна Азія. Там динаміка зберігається.

Загалом у світі напередодні COVID-19 діагностували ще у майже 240 тисяч людей. Найбільше - в Індії, Бразилії та США. Загальна кількість інфікованих 24 мільйони, померли - 822 тисячі людей.