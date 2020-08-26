Під час обшуків правоохоронці виявили понад дві тонни товару, обладнання і 70 тисяч доларів готівкою

Підпільну мережу з виготовлення та збуту анаболіків викрила СБУ. Українці разом з іноземними подільниками під виглядом косметики та харчів завозили зі Східної Азії суміші, які використовують для синтезу стероїдних препаратів. Товар доправляли міжнародною поштою в аеропорт "Бориспіль", а звідти - до підпільних лабораторій та складів.

Анаболіки продавали як продукцію відомих марок в Україні і за кордоном. Під час обшуків правоохоронці виявили понад 2 тонни товару, обладнання і 70 тисяч доларів готівкою.