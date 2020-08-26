В Україні викрили потужну нарколабораторію [ Редактировать ]
Підпільну мережу з виготовлення та збуту анаболіків викрила СБУ. Українці разом з іноземними подільниками під виглядом косметики та харчів завозили зі Східної Азії суміші, які використовують для синтезу стероїдних препаратів. Товар доправляли міжнародною поштою в аеропорт "Бориспіль", а звідти - до підпільних лабораторій та складів.
Анаболіки продавали як продукцію відомих марок в Україні і за кордоном. Під час обшуків правоохоронці виявили понад 2 тонни товару, обладнання і 70 тисяч доларів готівкою.
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