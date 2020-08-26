Президент Чехии Милош Земан госпитализирован из-за перелома руки. Как сообщил в Twitter его пресс-секретарь Иржи Овчачек, опасности для жизни президента нет, но ему предстоит операция.

Господин президент был госпитализирован в Центральную больницу в Праге сегодня вечером из-за травмы руки. Президенту предстоит операция на травмированной руке. Это не опасная для жизни ситуация. Он находится в контакте со своей семьей и сотрудниками.

Милош Земан смотрел телевизор, а когда попытался встать с кресла, не оперся на трость и упал. У него сломана правая рука. Операция проводится под общим наркозом.

В октябре 2020 года здоровье 75-летнего главы государства обсуждалось в парламенте Чехии. Он провел четыре дня в больнице. По официальной версии, он проходил профилактический осмотр. Тогда Милош Земан опроверг слухи, что подает в отставку по состоянию здоровья. По его словам, единственная его проблема - больные ноги.

Ранее сообщалось, что в Чехии при столкновении поездов пострадали десятки людей.