Встреча советников лидеров государств - участников Нормандского формата, которая была перенесена в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна, может состояться в начале сентября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами во время поездки в Днепропетровскую область.

Насколько мне известно, там срочная командировка у советника Президента Французской Республики Эммануэля Макрона - господина Бонна, поэтому все советники договорились о несущественном изменении даты - на несколько дней.

Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак добавил, что в настоящий момент обсуждается дата встречи в первых числах сентября.

Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты - это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится.

Напомним, в переговорах в нормандском формате должны были участвовать Андрей Ермак от Украины, заместитель главы администрации президента Путина Дмитрий Козак от России, а также советники Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что на сегодняшний день нет предпосылок для проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России. Кремль требует от Киева выполнения договоренностей, достигнутых во время декабрьского саммита в Париже: полного прекращение огня на Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", а также разведение сил по линии соприкосновения.

Как сообщали "Подробности", вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти и в заочном формате.