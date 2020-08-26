За рулем Toyota Prius, которая 25 августа на территории воинской части Киевского гарнизона сбила трех курсанток Украинской военно-медицинской академии, находился 46-летний майор Владимир Холодный. Об этом на брифинге заявил начальник Украинской военно-медицинской академии, полковник медицинской службы Валерий Савицкий.

Мне стыдно как руководителю, что я за красивыми служебными рекомендациями, за наградами за участие в АТО не смог разглядеть истинное лицо военнослужащего, совершившего данный наезд. Он не преподаватель, он офицер управления, приступил к исполнению своих обязанностей буквально в том месяце (в июле - ред.), перевелся к нам в академию. До этого он служил в других местах.

Виновник ДТП родом из города Прилуки Черниговской области. По некоторым данным, в академии он был начальником курса факультета подготовки военных врачей.

Мужчина задержан, в момент аварии он был пьян, это подтвердила экспертиза. Военному, который оставил калеками трех девушек, грозит до восьми лет тюрьмы.

Пострадавшим Александре, Татьяне и Галине по 23 года. Они выпускницы гражданских медицинских ВУЗов и сдали экзамены в военно-медицинскую академию. Трагедия произошла, когда они пришли получать военную форму.

У всех девушек тяжелые травмы нижних конечностей, их жизни ничего не угрожает, но их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Одной из девушек ампутировали левую ногу на уровне средней трети голени и под вопросом ампутация правой. У второй пострадавшей ампутация правой ноги по верхнюю треть голени. У третьей – открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени.

Ранее сообщалось, что в учебном центре "Десна" под Киевом в общежитии произошел взрыв гранаты. Один человек погиб, двое находятся в коме.