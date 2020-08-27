За минулу добу в Україні - 1670 нових інфікувань. 36 людей померли від ускладнень. Понад триста - одужали. Найвищі показники зараження на Одещині, Тернопільщині, Харківщині та Львівщині. Загалом за весь час епідемії на СOVID-19 перехворіли понад 110 тисяч українців.