COVID-19 в Україні: ситуація у країні [ Редактировать ]
За минулу добу в Україні - 1670 нових інфікувань. 36 людей померли від ускладнень. Понад триста - одужали. Найвищі показники зараження на Одещині, Тернопільщині, Харківщині та Львівщині. Загалом за весь час епідемії на СOVID-19 перехворіли понад 110 тисяч українців.
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