В "Челси" зафиксирована вспышка COVID-19 [ Редактировать ]
В лондонском футбольном клубе "Челси" зафиксирована вспышка коронавируса. Сразу четыре футболиста основной команды отправлены на карантин. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, на самоизоляции находятся форвард Тэмми Абрахам, полузащитники Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич, а также защитник Фикайо Томори. Все четверо проводили отпуск на греческом острове Миконос.
После отпуска никто из них не прибыл на тренировочную базу - клуб хочет свести к минимуму риск любого потенциального заражения.
В клубе не комментируют информацию о возможных положительных тестах футболистов, однако известно, что в клубе есть несколько случаев заражения COVID-19.
Первый матч в новом сезоне английской Премьер-лиги "Челси" проведет 14 сентября против "Брайтона".
Ранее сообщалось, что карантин из-за пандемии коронавируса в Украине продлили до 1 ноября.
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