В работе Twitter произошел сбой [ Редактировать ]
В работе сети микроблогов Twitter в ряде стран произошел сбой. Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии и России.
Это сообщает сервис Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По информации сервиса, большая часть пользователей (69%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 21% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, 9% - с входом в соцсеть.
Ранее стало известно, что Instagram запустил аналог TikTok.
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