В работе сети микроблогов Twitter в ряде стран произошел сбой. Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии и России.

Это сообщает сервис Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, большая часть пользователей (69%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 21% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, 9% - с входом в соцсеть.

Ранее стало известно, что Instagram запустил аналог TikTok.