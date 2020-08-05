Instagram запустил аналог TikTok [ Редактировать ]
Социальная сеть Instagram запустила редактор видео Reels, которая по своему функционалу очень напоминает TikTok. Об этом пишет специализированное издание The Verge.
Как и TikTok, Reels позволяет людям создавать короткие 15-секундные видеоролики с музыкой, которыми можно делиться с друзьями и подписчиками. Инструментарий меню позволяет настраивать скорость, подкладывать музыку или заимствовать аудиодорожку из других видео, а также накладывать различные эффекты.
Сервис запустили 5 августа на операционных системах iOS и Android в 50 странах, в том числе в США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии и Японии.
Instagram уже некоторое время переманивает блогеров из TikTоk на Reels и готов платить за это сотни тысяч долларов.
Как сообщали "Подробности", в качестве ответного шага TikTok объявил о создании собственного фонда размером в $200 млн для поддержки начинающих видеомнйкеров.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум владельцам TikTok: продать его американской компании, или быть заблокированным в США. На размышления китайской компании ByteDance отвели 45 дней. Наиболее вероятным покупателем выступает корпорация Microsoft.
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