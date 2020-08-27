Заместитель Помпео провел встречи с членами Кабмина: что обсуждали [ Редактировать ]
Заместитель государственного секретаря США Майка Помпео Стивен Биген провел встречи с членами Кабинета министров Украины. В частности, заместитель Помпео встретился с главой Кабмина Денисом Шмыгалем, вице-премьер-министром Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в соцсети Facebook.
Так, во время встречи с главой КМУ Биген заверил, что Штаты поддерживают усилия украинского правительства по внедрению реформ, укрепляющих демократические институты, улучшающих инвестиционный климат и обеспечивающих возможность Украине реализовывать свои евроатлантические стремления.
"США глубоко привержены укреплению прогресса Украины в реформах по ее дальнейшей интеграции в Европу, в том числе путем сотрудничества с международными партнерами для укрепления судебных, регуляторных и финансовых учреждений", - указано в сообщении.
Во время встречи с Резниковым стороны обсудили, как политика безопасности и гуманитарная ситуация с обеих сторон линии разграничения влияет на украинцев и их будущее.
Кроме того, Биген и Дмитрий Кулеба обсудили широкий круг двусторонних и региональных вопросов, включая ситуацию в Беларуси.
Ранее стало известно, что Украина на месяц закрывает границы для иностранцев.
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