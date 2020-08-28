В Британии сняли на фото очень редкое явление - плоскую радугу. Ее заметили в городе Девон во время шторма Фрэнсис.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что во время шторма скорость ветра составляла 80 миль в час (128 км/час).

Снимки радуги были сделаны с близлежащего пляжа Пейнтон.

Считается, что такое явление образовалось в результате солнечного сияния через брызги, поднятые с поверхности моря сильным ветром.

"Похоже, брызги уносятся с моря сильным порывистым ветром, вызванным штормом Фрэнсис. Здесь действуют те же принципы, что и в обычной радуге, поэтому свет отражается, преломляется и рассеивается каплями воды, придающими разные цвета.

Однако, поскольку это вода, поднятая с моря, она более плоская и не изогнутая, как если бы это было вызвано каплями воды или дождем в небе", - заявили представители Метеорологического управления.

Ранее мы писали о том, что в Карпатах заметили уникальную "белую" радугу.