Вопрос реформы образования вынесли на СНБО [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ведомство в ближайшее время должно рассмотреть реформу образования. Он заявил о системном кризисе в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Реформирование системы образования в контексте совершенствования государственной политики инновационного развития должно стать предметом рассмотрения СНБО в ближайшее время", - указано в сообщении.
Данилов подчеркнул, что с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" был проведен анализ системы высшего образования в контексте национальной безопасности. По его результатам можно сделать вывод о системном кризисе в этой сфере, что "формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины".
"Данилов акцентировал, что наука и технологии развитых стран значительно опережают отечественные", - сообщает пресс-служба СНБО.
Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности отметил необходимость сосредоточить усилия на возрождении научно-технического потенциала Украины.
"Развитие наукоемких отраслей, формирующих конкурентные преимущества любого государства, позволит противодействовать широкому спектру имеющихся и будущих угроз", - отметил он.
Ранее в СНБО заявили, что эти местные выборы будут намного сложнее предыдущих.
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