Эти местные выборы станут самыми сложными за последнее время - СНБО [ Редактировать ]
Местные выборы 25 октября 2020 года могут стать самыми сложными за последнее время. Это связано с тем, что голосование будет проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы. Об этом на совещании в ситуационном центре при Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил секретарь совета Алексей Данилов, передает сайт СНБО.
Сообщается, что в совещании приняли участие глава СБУ Иван Баканов, глава ЦИК Олег Диденко, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и представители других ведомств.
Данилов подчеркнул, что местные выборы будут одними из самых сложных за последнее время, поскольку пройдут в условиях растущей эпидемической угрозы.
"Сегодняшние цифры, которые мы получаем согласно анализу программно-аппаратного комплекса "СОТА", дают нам понимание того, что мы не можем допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов", - отметил он.
Данилов добавил, что для недопущения манипуляций на избирательных участках уже с 5 сентября МВД Украины будет мониторить нарушения на выборах.
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