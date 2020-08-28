Найбільш гучний скандал останньої доби. Розстріл автобуса із представниками організації "Патріоти за життя" під Харковом. Нагадаємо, це сталося напередодні ввечері. Четверо поранених досі в лікарні, а частина нападників - затримані.

Четверо чоловіків, які поверталися з партійної конференції з Полтави до Харкова й були в автобусі, на який напали, ще в лікарні. Медики кажуть - їхній стан стабільний. Самі постраждалі ще не оговталися від пережитого на трасі.

Негарно. Вони побиті, в мене були 2 вогнепальних поранення. З мене витягували кулі. Хлопцям дуже погано. В одного теж вогнепальне поранення, і дуже сильне побиття.

Цей чоловік згадує, як мікроавтобус зупинили й оточили озброєні люди.

На нас было осуществлено вооруженное групповое нападение. Примерно на 5 машинах разных людей порядка 50 человек, все вооруженные. Окружили автобус, побили стекла, постреляли по колесам, или порезали колеса. Или постреляли, я уже не знаю. Начали забрасывать в открытые окна уже в разбитые камни, фаеры, в общем, пытались нас убить.

Це все тривало близько 8 хвилин. Далі озброєні молодики сіли в машини й втекли. Поліція, яка оголосила план "Сирена", за кілька годин зупинила нападників біля Краснограда. Загалом затримали 14 чоловіків. Інших - шукають досі. А ще, трасу й узбіччя біля місця нападу прочісують поліцейські - шукають зброю, яку могли викинути нападники.

В обласному осередку партії "Опозиційна платформа - За життя" різко засудили дії радикалів.

Максим Гончаренко, прессекретар Харківського обласного осередку партії "Опозиційна платформа - За життя":

Ми - організація, яка завжди була в рамках правового поля, і ми залишаємось в рамках правового поля, будь-які спроби силового тиску на нас - це є пряме порушення українського законодавства. Ми закликаємо наших політичних опонентів, протистояння, будь-які спроби силового тиску і повернутися до діалогу.

Ілля Ківа, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Это вызов всему гражданскому обществу и правоохранительной системе. Это вызов власти и всей нашей стране! Они сегодня имеют возможность расстреливать, убивать, насиловать, грабить людей и этому всему нет конца и края! Я требую немедленной реакции президента на существующие правонарушения и преступления!

Поліція розслідує напад на автобус з людьми за двома статтями - "хуліганство" й "замах на вбивство". Вже завтра частині нападників обиратимуть запобіжний захід.